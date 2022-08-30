個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.99%，折合報319.81元；阿里巴巴（9988）跌0.4%，折合報94.77元；美團（3690）跌0.92%，折合報184.98元；匯控（0005）升0.262%，折合報48.88元；建行（0939）跌0.36%，折合報4.84元。

道期現升0.034%；標期現升0.02%；納期現升0.08%。日股現升0.71%，韓股現升0.71%，澳股現升0.27%。

VIX指數隔晚升2.54%或0.65點，報26.21點。美2年期10年期債息倒掛，現報32.74基點。

紐油現跌0.25%或0.25美元，報96.76美元；布油現跌0.38%或0.4美元，報104.69美元；金價現升0.11%或2.08美元，報1739.17美元；LME 銅期貨隔晚升0.38%或31.5美元，報8160.5美元。美國10年期債息現跌0.54%或0.0168厘，報3.0856厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司公布業績，包括，中行（3988）、百度（9888）、中銀香港（2388）、建行（0939）、潤地（1109）、中信（0267）、碧桂園（2007）、海底撈（6862）、工行（1398）、雅居樂（3383）、國航（0753）、東航（0670）、招商局港口（0144）、南航（1055）、萬科（2202）、旭輝（0884）、中遠海控（1919）、中遠海運港口（1199）、思捷（0330）、香港科技探索（1137）、日清食品（1475）等。

智能手機需求疲軟，比亞迪電子（0285）半年少賺逾六成不派息。

比亞迪（1211）受惠新能源汽銷售升，上半年多賺兩倍至36億人幣。

保利物業（6049）中期多賺28%至6.3億幣，不派息。

農行（1288）：房企貸款風險目前已充分暴露，不會盲目斷貸。農行半年多賺5.45%，不派中期息。

建滔（0148）張國榮：冀內地政府給予商家更多空間，現金流充足待合併收購項目。

蠟筆小新食品（1262）上半年盈轉虧，蝕4877萬人民幣。

華眾車載（6830）上半年少賺兩成至2725.9萬人幣，不派息。

世文（0685）首季虧損收窄，不派息。

檢疫酒店收入升帶動華大酒店（0201）上半年多賺11倍，不派中期息。

半年應收款增58%，新希望服務（3658）︰關聯方僅佔一成。

中國太平（0966）半年盈利倒退47%，不派中期息。

傳平保（2318）再出報告倡重組匯控，指重組工商和資本市場業務可釋放200億美元企業價值。

萬華（0426）首季虧損收窄，不派息。

其他報道

中美審計協議分歧 美證交發布13條自問自答

美股兩連跌見逾1個月低 道指跌184點兩日累挫1192點