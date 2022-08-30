恒指今早高開39點或0.2%，報20062點，大市成交金額10億元；國指今早高開16點或0.25%，報6889點。恒生科技指數開市報4259點，升0.24%。
美團（3690）、阿里巴巴（9988）、匯控（0005）貢獻恒指較多。建行（0939）、工行（1398）、港交所（0388）拖累大市。
藍籌31隻升，18隻下跌，20隻無升跌。比亞迪（1211）升2.12%，報269.8元，是升幅最大的藍籌，宏橋（1378）跌1.36%，報7.96元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股14隻升，8隻下跌，8隻無升跌。升幅最大的是海爾智家（6690）開市報24.35元，升2.31%；跌幅最大的是萬國數據（9698）開市報26.95元，跌3.75%。
恒指高於20天線(19902.26點)。科指高於20天線(4253.82點)。
多間公司公布業績，績前表現如下，中行（3988）開市報2.74元，無升跌。百度（9888）開市報145.7元，跌0.07%。中銀香港（2388）開市報27.4元，無升跌。建行（0939）開市報4.85元，跌0.21%。潤地（1109）開市報32.05元，升0.31%。中信（0267）開市報8.12元，升0.37%。碧桂園（2007）開市報2.6元，無升跌。海底撈（6862）開市報17.86元，升1.02%。工行（1398）開市報3.99元，跌0.5%。雅居樂（3383）無成交，報2.57元。國航（0753）無成交，報6.38元。東航（0670）無成交，報2.75元。招商局港口（0144）無成交，報12.12元。南航（1055）開市報4.31元，升0.47%。萬科（2202）開市報14.3元，跌0.42%。旭輝（0884）開市報2.6元，升1.17%。中遠海控（1919）開市報11.3元，升0.53%。中遠海運港口（1199）開市報5.17元，升0.19%。思捷（0330）無成交，報1.01元。香港科技探索（1137）開市報4.68元，升0.43%。日清食品（1475）開市報6.32元，跌0.47%。
智能手機需求疲軟，比亞迪電子（0285）半年少賺逾六成不派息。開市報20.05元，跌1.23%。
比亞迪（1211）受惠新能源汽銷售升，上半年多賺兩倍至36億人幣。開市報269.8元，升2.12%。
保利物業（6049）中期多賺28%至6.3億幣，不派息。開市報40.95元，升2.25%。
農行（1288）：房企貸款風險目前已充分暴露，不會盲目斷貸。農行半年多賺5.45%，不派中期息。開市報2.57元，跌0.39%。
建滔（0148）張國榮：冀內地政府給予商家更多空間，現金流充足待合併收購項目。開市報22元，升0.23%。
蠟筆小新食品（1262）上半年盈轉虧，蝕4877萬人民幣。無成交，報0.425元。
華眾車載（6830）上半年少賺兩成至2725.9萬人幣，不派息。無成交，報2.61元。
世文（0685）首季虧損收窄，不派息。無成交，報0.25元。
檢疫酒店收入升帶動華大酒店（0201）上半年多賺11倍，不派中期息。開市報0.105元，升2.94%。
半年應收款增58%，新希望服務（3658）︰關聯方僅佔一成。無成交，報1.85元。
中國太平（0966）半年盈利倒退47%，不派中期息。開市報8.09元，升0.87%。
傳平保（2318）再出報告倡重組匯控，指重組工商和資本市場業務可釋放200億美元企業價值。開市報46.1元，跌0.54%。
萬華（0426）首季虧損收窄，不派息。無成交，報0.149元。
破頂股包括，北京燃氣藍天（6828）創52周高，見0.145元，開市報0.145元，升1.4%。
創52周低，包括震雄（0057）低見2元，開市報2元，跌4.76%。
異動股
上升異動股，包括，愛高集團（0328）開市報0.048元，升14.29%；三葉草生物（2197）開市報3.13元，升12.19%；雍禾醫療（2279）開市報7.98元，升6.54%；檸萌影視（9857）開市報25元，升6.38%；聯康生物（0690）開市報0.085元，升6.25%；時代鄰里（9928）開市報0.86元，升4.88%；睿見教育（6068）開市報0.22元，升3.77%；德信中國（2019）開市報2.01元，升3.08%；華大酒店（0201）開市報0.105元，升2.94%；北京汽車（1958）開市報2.26元，升2.73%。
下跌異動股，包括，宏安地產（1243）平上市低位0.065元，開市報0.065元，跌9.72%；天倫燃氣（1600）開市報3.68元，跌5.88%；南方東英元宇宙概念ETF（3034）開市報5.88元，跌4.62%；震雄（0057）見52周低2元，開市報2元，跌4.76%；萬國數據（9698）開市報26.95元，跌3.75%；百濟神州（6160）開市報102.9元，跌3.65%；中國石墨（2237）開市報1.32元，跌3.65%；攜程集團（9961）開市報217.6元，跌3.29%；嗶哩嗶哩（9626）開市報189.3元，跌1.92%。
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