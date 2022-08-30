調查顯示。疫情相關的經濟停擺比中美關係惡化更讓在華美企頭疼。只有51%的受訪企業對未來五年中國業務前景表達了一定程度的樂觀，比例遠低於去年的69%。

由於於防疫封鎖措施可能令部分業務停擺，加之地方管制措施或影響消費者需求，美企對商業環境的信心減弱。約96％的受訪公司受到中國防疫措施的負面影響，超過一半企業暫停、推遲或取消了在中國的投資計劃。

由於防疫和數字安全等中國政策措施，美國公司在中國的新投資預計將在2023年放緩。17％的公司表示價值超過5,000萬美元的投資因為疫情防控措施而受到影響。

近90％的受訪公司表示，他們的中國業務去年實現了盈利，不過今年幾乎肯定會下降。今年首七個月外商及港澳台商投資企業實現利潤總額按年下降14.5%，降幅大於1至6月的13.9%。報告稱：「地緣政治壓力正在滲透到商業領域，依賴穩定和可預測貿易環境的公司面臨著越來越具挑戰性的形勢。」

近四分之一受訪企業在過去12個月將供應鏈中的部分環節移出中國，大多數是轉移到美國以外地區。

該項調查是在6月進行的，調查對象是117家美中貿委會成員企業。

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