moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

調查：中國清零政策令逾半數美企推遲或取消在華投資

美中貿易全國委員會(USCBC)一項調查顯示，美國企業對中國的樂觀情緒降至歷史新低，中國的防疫清零政策導致逾半數公司推遲或取消在華投資。

調查顯示。疫情相關的經濟停擺比中美關係惡化更讓在華美企頭疼。只有51%的受訪企業對未來五年中國業務前景表達了一定程度的樂觀，比例遠低於去年的69%。

由於於防疫封鎖措施可能令部分業務停擺，加之地方管制措施或影響消費者需求，美企對商業環境的信心減弱。約96％的受訪公司受到中國防疫措施的負面影響，超過一半企業暫停、推遲或取消了在中國的投資計劃。

由於防疫和數字安全等中國政策措施，美國公司在中國的新投資預計將在2023年放緩。17％的公司表示價值超過5,000萬美元的投資因為疫情防控措施而受到影響。

近90％的受訪公司表示，他們的中國業務去年實現了盈利，不過今年幾乎肯定會下降。今年首七個月外商及港澳台商投資企業實現利潤總額按年下降14.5%，降幅大於1至6月的13.9%。報告稱：「地緣政治壓力正在滲透到商業領域，依賴穩定和可預測貿易環境的公司面臨著越來越具挑戰性的形勢。」

近四分之一受訪企業在過去12個月將供應鏈中的部分環節移出中國，大多數是轉移到美國以外地區。

該項調查是在6月進行的，調查對象是117家美中貿委會成員企業。

 

其他報道

滬深三大指數近平開 人行開展50億人幣CBS操作

恒指高開39點 科指升0.24% 比亞迪升2.12%

聯儲局Kashkari對美股下跌感「高興」 稱不能重蹈70年代覆轍

港股ADR跌81點 夜期高水49點 美期亞股升 工中建行、百度碧桂園等業績

中美審計協議分歧 美證交發布13條自問自答

美股兩連跌見逾1個月低 道指跌184點兩日累挫1192點

 

 