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百度上季經調整純利55.41億人幣勝預期 美股盤前升近3%

百度（9888）收市後公布，截至今年6月底止，第二季收入錄得296.47億元（人民幣，下同），按年跌5.4%，稍勝市場預期的294.11億元。經調整純利按年增加3%至55.41億元，勝市場預期的34.51億元。百度今天收報146.3元，升0.3%。百度美股（美：BIDU）盤前升2.8%，相較港股高水1.5%。

集團首席執行官李彥宏表示，儘管國內疫情反覆影響宏觀經濟，百度上季核心業務收入232億元，其中百度智能雲收入維持快速增長勢頭，按年增長31%。期內，百度經調整核心運營利潤率為22%，按季上升5個百份點。

他又指出，旗下自動駕駛出行服務平台「蘿蔔快跑」運營規模持續擴大，提供28.7萬次乘車服務，按年增長近500%。截至今年7月20日，蘿蔔快跑累計訂單量達到100萬單。在地理覆蓋方面，蘿蔔快跑已在北京、上海、廣州、深圳、重慶、武漢、合肥、成都等10多個城市落地。

在智能交通方面，截至第二季，以累計合同金額超過千萬元訂單計算，百度ACE智能交通解決方案已經被51個城市採用，覆蓋範圍較一年前的20個城市持續提升。移動生態方面，百度應用程式6月份月活躍用戶數達到6.28億，按年增長8%，日登錄用戶佔比84%。百度App每日搜索查詢次數及信息流內容分發量按年錄雙位數增長。