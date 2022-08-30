集團首席執行官李彥宏表示，儘管國內疫情反覆影響宏觀經濟，百度上季核心業務收入232億元，其中百度智能雲收入維持快速增長勢頭，按年增長31%。期內，百度經調整核心運營利潤率為22%，按季上升5個百份點。

他又指出，旗下自動駕駛出行服務平台「蘿蔔快跑」運營規模持續擴大，提供28.7萬次乘車服務，按年增長近500%。截至今年7月20日，蘿蔔快跑累計訂單量達到100萬單。在地理覆蓋方面，蘿蔔快跑已在北京、上海、廣州、深圳、重慶、武漢、合肥、成都等10多個城市落地。

在智能交通方面，截至第二季，以累計合同金額超過千萬元訂單計算，百度ACE智能交通解決方案已經被51個城市採用，覆蓋範圍較一年前的20個城市持續提升。移動生態方面，百度應用程式6月份月活躍用戶數達到6.28億，按年增長8%，日登錄用戶佔比84%。百度App每日搜索查詢次數及信息流內容分發量按年錄雙位數增長。