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工行：停工樓盤項目佔按揭餘額0.01% 配合地方政府「保交樓」

近月內地發生爛尾樓業主拒還按揭貸款事件，工商銀行（1398）副行長兼首席風險官王景武表示，上半年房地產貸款的資產質量平穩可控，按揭貸款不良貸款率為0.31%，較去年底上升0.07個百分點，認為仍為較良好水平。

今年上半年，工行房地產企業貸款，不良貸款率較去年底急升1.11個百分點至5.47%，王景武表示，今年以來，個別房地產開發企業風險暴露、個別樓盤項目出現延期交付。截至上半年底，停工項目涉及工商銀行的按揭不良貸款餘額為6.37億，佔全行按揭貸款餘額的0.01%，風險明顯可控。

王景武表示，該行已迅速進行排查，按照國家有關政策監管要求，積極配合地方政府和相關金融服務，促進風險化解。最近，在政府政策支持下，「保交樓」工作有序推進，相關風險正在逐步有序化解。該行後續將好房地產金融服務，按照國家政策相關導向，積極配合地方政府做好「保交樓」、穩民生工作，繼續做好個人按揭客戶金融服務，促進房地產市場平穩健康發展。

整體資產質量方面，王景武表示，有信心可保持資產質量穩定。該行的關鍵資產質量指標保持良好，截至上半年的不良貸款率為1.41%，逾期貸款率為1.2%，潛在新增不良貸款指標，逾期貸款和不良貸款的剪刀差為負473億元，連續9季為負值，顯示資產質量基礎穩固。另外，該行亦加強處置不良貸款力度，審慎作出撥備，撥備覆蓋率保持較高水平。

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