知乎（2390）收市後公布，截至今年6月底止3個月，總收入按年增加31%至8.36億元（人民幣，下同），淨虧損擴大至4.87億元，去年同期為虧損3.21億元。經調整淨虧損同時擴大，由去年同期虧損2億元擴大至上季的4.44億元。知乎今天收報21.2元，升1.4%；知乎美股（美：ZH）美股盤前升3.5%，相較港股高水10.3%。
收入按業務劃分，廣告收入減少4.3%至2.38億元，由於中國一般網絡廣告行業所面臨的阻力，其中包括總體經濟狀況及新冠疫情情況。付費會員收入按年增加75.1%至2.71億元，主要是由於期內整體用戶群及付費比率增加。期內，知乎的的平均月活躍用戶（MAU）達1.059億，按年增加12.3%。平均月付費會員達8500萬，按年增加78.3%。
此外，內容商業化解決方案收入為2.41億元，按年增加15.9%，主要受用戶群及每名月活躍用戶平均內容商業化解決方案收入的增長所推動。而職業培訓收入則按年增加598.5%至4610萬元，主要受更多元化的職業培訓課程供應以及2021年下半年收購公司的收入貢獻所推動。
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