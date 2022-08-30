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中行上半年純利按年升6.3%至1199.24億元人幣

中國銀行（3988）公布上半年業績，純利按年上升6.3%至1199.24億元（人民幣，下同），營業收入按年上升3.55%，至3136.11億元。

中行淨利息收益率為1.76%，按年持平，為少數息差保持穩定的內銀。中行解釋美國聯儲局多次加息，提升拉升外幣資產收益率，另外該行加強負債成本管控，主動降低高成本存款，令境內人民幣負債成本相對穩定。不過期內淨手續費收入按年減少7.84%至431.45億元，因應國內外資本市場波動影響，股票買賣佣金

收入、基金代銷收入下降，另外該行落實減費讓利要求，令收入相應減少。

中行不良貸款率為1.34%，按年升0.04個百分點，按半年亦升0.01個百分點。該行房企不良貸款率為5.67%，較去年底升0.62個百分點，房企貸款佔該行比例為4.34%，較去年底降0.04個百分點。資產減值損失按年降0.25%，至528.1億元。

中行表示，該行會在公司金融加強重點領域風險識別、管控和化解，通過限額管理嚴格控制總量和投向，防範化解「兩高」項目風險。執行好房地產金融宏觀審慎管理制度，支持房地產合理融資需求，保持房地產融資平穩有序。

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