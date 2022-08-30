萬科（2202）公布，上半年純利按年升10.64%至122.23億元人民幣（下同），每股基本收益1.05元，維持不派發股息及不送紅股。
上半年集團收入按年升23.82%至2069.16億元，毛利按年升10.44%至423.3億元，毛利率按年跌2.48個百分點至20.46%﹔經營活動產生的現金流量淨額按年升22.21%至828億元。
按業務計，房地產開發及相關資產經營業務上半年收入按年增21.68%至1916.72億元，毛利率跌2.18個百分點至20.84%，物業服務收入按年增42.19%至121.92億元，毛利率按年跌2.68個百分點至15.2%﹔其他業務包括養殖業務收入以及向聯合營公司收取的運營管理費、品牌管理費、商管相關的附屬收費等收入按年增超過2倍至30.52億元，毛利率按年跌35.51個百分點至17.54%。
上半年集團淨負債率為35.5%，包含已抵押及受限制存款的貨幣資金1,410.7億元，高於短期借款和一年內到期有息負債總和626.4億元；剔除預收款項的資產負債率為68.4%。
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