上半年集團收入按年升23.82%至2069.16億元，毛利按年升10.44%至423.3億元，毛利率按年跌2.48個百分點至20.46%﹔經營活動產生的現金流量淨額按年升22.21%至828億元。

按業務計，房地產開發及相關資產經營業務上半年收入按年增21.68%至1916.72億元，毛利率跌2.18個百分點至20.84%，物業服務收入按年增42.19%至121.92億元，毛利率按年跌2.68個百分點至15.2%﹔其他業務包括養殖業務收入以及向聯合營公司收取的運營管理費、品牌管理費、商管相關的附屬收費等收入按年增超過2倍至30.52億元，毛利率按年跌35.51個百分點至17.54%。

上半年集團淨負債率為35.5%，包含已抵押及受限制存款的貨幣資金1,410.7億元，高於短期借款和一年內到期有息負債總和626.4億元；剔除預收款項的資產負債率為68.4%。

其他報道

知乎上季虧損擴大至3.21億人幣 美股盤前升逾3%

工行：停工樓盤項目佔按揭餘額0.01% 配合地方政府「保交樓」

港科探索推獨立網店方案 冀以流量及物流服務吸商戶

富途次季Non-GAAP淨利潤升25%至6.9億元

馬斯克正式通知終止收購Twitter

華誼騰訊娛樂轉型醫藥股 上半年虧損擴大至1.18億元 不派息

市場下行超預期 碧桂園CFO︰沒預判到如此寒冷 7月配股為回購債券

百度上季經調整純利55.41億人幣勝預期 美股盤前升近3%

「股神」巴菲特減持比亞迪133萬股 套現3.7億

香港科技探索上半年多賺33.4%至1.28億 中期息8仙

中銀香港上半年純利升7% 維持派息0.447元

工行上半年純利增4.91%至1715.06億元人幣

台積電總裁：低端晶片短缺令供應鏈受阻

恒指跌幅收窄收市僅跌74點 科指跌0.5% 失守20天線

新東方在線颷兩成半 據報東方甄選近3個月GMV達20億人幣

滬深三大指數全日低收 滬指跌0.42%

合生創展停派中期息保留「十送一」紅股 半年核心跌9成

太平：內房美元債佔投資比例極小 過半達BB+以上

碧桂園半年核心少賺68%停派中期息 錄淨匯兌虧損44.8億

潘杰賢成立全新《壹蘋新聞網》 接收逾9成《台蘋》員工

中升中期少賺7.3% 不派息