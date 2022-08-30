在加息環境底下，下半年淨息差情況會繼續改善，淨利息收入會上升趨勢。市場關注9月銀行或上調最優惠利率(P)，孫煜指，當一個月拆息(HIBOR)上升至2%以上，及銀行結餘下跌至一定水平，屆時中銀會取決於市場情況，適時調整利率。

上半年內房情況不穩，1至7月內地住房的銷售金額、面積等均錄得跌幅並處觸底階段，截至6月底，內地房地產企業貸款1,029億元，比去年底下降2.7%；佔集團客戶貸款比重6.1%，比去年底下降0.5個百分點；內地房地產企業貸款總撥備比率2.3%。集團風險總監蔣昕表示，客戶主要以業務在粵港澳大灣區及中國內地一二線沿海城市的全國性佈局龍頭企業為主，整體財務狀況相對穩定。部分內房企業資產質素下降，該行會密切關注客戶狀況。不過，她認為在內地政府的扶助措施下，整體風險可控。

中銀副總裁陳文表示，上半年住宅市場交投市場下降，不過整體還款情況信貸質量仍然健康，當中不良貸款僅0.05%，展望下半年預期利率會上升，由於基本信貸質素較為穩定，加上香港住宅有剛性需求，預期信貸質量平穩。

其他報道

華懋收購松齡護老56%權益 涉資4.51億元

萬科中期多賺一成至122億人幣 不派息

中行上半年純利按年升6.3%至1199.24億元人幣

知乎上季虧損擴大至3.21億人幣 美股盤前升逾3%

工行：停工樓盤項目佔按揭餘額0.01% 配合地方政府「保交樓」

神冠控股半年少賺77.9% 不派中期息

港科探索推獨立網店方案 冀以流量及物流服務吸商戶

富途次季Non-GAAP淨利潤升25%至6.9億元

馬斯克正式通知終止收購Twitter

華誼騰訊娛樂轉型醫藥股 上半年虧損擴大至1.18億元 不派息

市場下行超預期 碧桂園CFO︰沒預判到如此寒冷 7月配股為回購債券

百度上季經調整純利55.41億人幣勝預期 美股盤前升近3%

「股神」巴菲特減持比亞迪133萬股 套現3.7億

香港科技探索上半年多賺33.4%至1.28億 中期息8仙

中銀香港上半年純利升7% 維持派息0.447元

工行上半年純利增4.91%至1715.06億元人幣

台積電總裁：低端晶片短缺令供應鏈受阻

恒指跌幅收窄收市僅跌74點 科指跌0.5% 失守20天線

新東方在線颷兩成半 據報東方甄選近3個月GMV達20億人幣

滬深三大指數全日低收 滬指跌0.42%

合生創展停派中期息保留「十送一」紅股 半年核心跌9成