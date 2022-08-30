中銀香港（2388）公布中期業績，上半年減值撥備上升45%至17.14億元，不良貸款率較去年底上升0.19個百分點，集團副董事長兼總裁孫煜表示，由於客戶貸款較去年底上升5.1%，以及東南亞地區因疫情紓緩措施調整，部分客戶的信貸評級遭下調，該地區的不良貸款比率達2.53%，該行指，會穩定貸款規模，將嚴謹監察客戶情況預期，又預期全年客戶貸款有中單位數增長。
在加息環境底下，下半年淨息差情況會繼續改善，淨利息收入會上升趨勢。市場關注9月銀行或上調最優惠利率(P)，孫煜指，當一個月拆息(HIBOR)上升至2%以上，及銀行結餘下跌至一定水平，屆時中銀會取決於市場情況，適時調整利率。
上半年內房情況不穩，1至7月內地住房的銷售金額、面積等均錄得跌幅並處觸底階段，截至6月底，內地房地產企業貸款1,029億元，比去年底下降2.7%；佔集團客戶貸款比重6.1%，比去年底下降0.5個百分點；內地房地產企業貸款總撥備比率2.3%。集團風險總監蔣昕表示，客戶主要以業務在粵港澳大灣區及中國內地一二線沿海城市的全國性佈局龍頭企業為主，整體財務狀況相對穩定。部分內房企業資產質素下降，該行會密切關注客戶狀況。不過，她認為在內地政府的扶助措施下，整體風險可控。
中銀副總裁陳文表示，上半年住宅市場交投市場下降，不過整體還款情況信貸質量仍然健康，當中不良貸款僅0.05%，展望下半年預期利率會上升，由於基本信貸質素較為穩定，加上香港住宅有剛性需求，預期信貸質量平穩。
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