海底撈（6862）公布，今年上半年由盈轉虧，錄得淨虧損2.66億元（人民幣、下同），去年同期賺9452.9萬元，每股基本虧損0.05元。
集團期內收入倒退16.6%至167.64億元，當中海底撈餐廳經營收入為158.57億元，按年下跌18.34%。集團表示，今年上半年疫情的影響依然顯著，內地多個地區3月起爆發疫情，對整體飲食業構成影響，3至5月集團旗下部分餐廳需停止營業或暫停堂食服務、客流量減少，加上「啄木鳥計劃」下餐廳數目減少，拖累收入下跌。
集團表示，計劃擇機啟動「硬骨頭」門店計劃，有機會重新啟動開業的門店為「啄木鳥計劃」下關停的部分門店，未來將持續重新評估關停門店的選址、物業條件、人員配置、經營面積、經營提升潛力等因素，循序漸進地選擇符合重新開業條件的「硬骨頭」門店。
集團又指，今年3至5月每日平均有逾200間門店暫停堂食，6月減少至不足90間，7月份更進一步減少至30間以下。
海底撈餐廳今年上半年的整體翻檯率為每天2.9次，同店翻檯率達到每天3次，累計接待1.458億名顧客。截至今年6月底止，集團一共經營1435間海底撈餐廳，當中1310間位於內地；22間位於港澳台；103間位於11個其他國家，較去年同期減少162間餐廳。
海底撈去年11月公布，推出「啄木鳥計劃」，包括持續關注經營業績不佳的門店，適時收縮集團的業務擴張計劃，料在去年12月31日前逐步關停約300間客流量相對較低，以及經營業績不如預期的海底撈門店，部分門店將暫時休整。
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