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中國8月官方製造業PMI49.4% 略勝預期

中國物流與採購聯合會、國家統計局服務業調查中心公布8月份中國製造業採購經理指數（PMI）為49.4%，畸勝預期，較上月上升0.4個百分點，經濟運行呈緩中趨穩勢頭。

生產指數為49.8%，與上月持平，新訂單指數為49.2%，高於上月0.7個百分點，兩個指數均繼續位於收縮區間，表明製造業產需恢復力度仍需加強。

大、中型企業PMI有所回升。大型企業PMI為50.5%，比上月上升0.7個百分點，升至擴張區間。中型企業PMI為48.9%，比上月上升0.4個百分點，景氣水平有所改善。小型企業PMI為47.6%，比上月下降0.3個百分點，景氣水平繼續下降，小型企業生產經營壓力較大。

非製造業商務活動指數和綜合PMI產出指數分別為52.6%和51.7%，比上月下降1.2和0.8個百分點。

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河指出，總體上看，面對疫情、高溫等不利因素影響，各地區各部門認真貫徹落實黨中央、國務院決策部署，企業積極應對，中國經濟繼續保持恢復發展態勢。

 

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国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河解读2022年8月中国采购经理指数：8月份，制造业采购经理指数为49.4%，比上月上升0.4个百分点；非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为52.6%和51.7%，比上月下降1.2和0.8个百分点，继续位于扩张区间。总体上看，面对疫情、高温等不利因素影响，各地区各部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，企业积极应对，我国经济继续保持恢复发展态势。