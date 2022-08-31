洪灝表示，他將開設GROW思睿(Grow Investment Group)在香港的首個辦事處，幫助為富裕投資者提供離岸資產配置策略。他將擔任該公司研究主管，下周一起任新職。

洪灝稱，中國富裕人群的投資組合中缺少海外資產市場，他對這個市場的機遇感到興奮。他表示，他認為結構性產品存在機會。「這將是最大的市場之一，特別是對中國富人。目前，70％至80％的錢在房地產。有太多現金等著被投資。」

洪灝在Twitter上表示，經過過去25年的研究生涯，終於由「sell side」轉去「buy side」。

洪灝對中國金融市場和經濟向來直言不諱，並因其預測的準確性而知名。包括微信和微博在內，他的中國社交媒體帳號擁有超過300萬粉絲。這些社交媒體賬號今年早些時候被封，具體違規原因不明。

2015年6月16日，洪灝接受《彭博電視》採訪時指出，當時升勢強勁的A股存在泡沫，而且市場崩盤的危險越來越大。上證綜指不久後轉跌，到2016年1月底就重挫約50%。