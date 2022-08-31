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萬科：目前「生火取暖」最重要 料下半年賣樓表現好轉

萬科（2202）中期業績好過預期，股份今日暫升近6.4%。對於行業波動下萬科逆市交出較好成績，萬科主席郁亮指出，當下行業最重要的是找到「生火取暖」的辦法，過去萬科一直非常重視現金流及財務穩健，將安全放在首位。萬科雖然經常被問何時重回「老大」之位，但萬科一直「沒做老大的時候」，在規模及債務亦一直比較克制，在經營層面一直較安全，上半年經營性現金流為正，在債務結構、成本等亦有優化及提升等，他對於未來萬科在止跌回穩，穩中有升仍非常有信心。

郁亮指出，維持樓市觸底，但復蘇將是緩慢及溫和的過程。雖然銷售在6月疫情回補的影響下回升，但7月經歷停貸事件、爆雷企業無法交樓等事件，令8月出現較大的落差。但他認為，當市場收縮過了頭，就會積蓄自我修復的動能，並相信房地產市場仍是個10萬億的市場，剛需仍然強勁，能長做長有，常做常新。

萬科總裁兼首席執行官祝九勝指，相信公司下半年的銷售業績會比上半年的業績更好，主要有四個原因，包括市場整體回升；集團調整銷售激勵政策﹔公司正在整合自身銷售力量；會加強公司銷售能力的提升和培訓。

投資方面，管理層表示，會以量入為出及倉位合理為先，萬科一直在規模上較克制，除了量入為出，亦要獲得特別好的項目，目前萬科的土儲能滿足企業未來三年以上的發展，故能比較從容去投資，

至於萬科旗下的萬物云上市時間表，郁亮表明，萬物雲上市「不是賣豬仔，不是有好的價錢去賣」，而是看重上市能為萬物云帶來的發展空間及力量，所以短期對於估值並不在意。

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