郁亮指出，維持樓市觸底，但復蘇將是緩慢及溫和的過程。雖然銷售在6月疫情回補的影響下回升，但7月經歷停貸事件、爆雷企業無法交樓等事件，令8月出現較大的落差。但他認為，當市場收縮過了頭，就會積蓄自我修復的動能，並相信房地產市場仍是個10萬億的市場，剛需仍然強勁，能長做長有，常做常新。

萬科總裁兼首席執行官祝九勝指，相信公司下半年的銷售業績會比上半年的業績更好，主要有四個原因，包括市場整體回升；集團調整銷售激勵政策﹔公司正在整合自身銷售力量；會加強公司銷售能力的提升和培訓。

投資方面，管理層表示，會以量入為出及倉位合理為先，萬科一直在規模上較克制，除了量入為出，亦要獲得特別好的項目，目前萬科的土儲能滿足企業未來三年以上的發展，故能比較從容去投資，

至於萬科旗下的萬物云上市時間表，郁亮表明，萬物雲上市「不是賣豬仔，不是有好的價錢去賣」，而是看重上市能為萬物云帶來的發展空間及力量，所以短期對於估值並不在意。

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