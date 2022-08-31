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恒指跌78點 比亞迪挫一成 日韓放寬入境限制 東瀛遊飈半成 縱橫遊漲9%

恒指半日跌78點或0.39%，報19871點，南下資金半日淨流入18.65億元，大市成交金額545億元；國指跌7點或0.1%，報6832點。恒生科技指數收報4260點，升0.78%。

ATMX個別發展，阿里巴巴（9988）跌1.05%，收報94.2元；騰訊（0700）升0.06%，收報323.8元；美團（3690）升2.49%，收報189.6元；小米（1810）升1.94%，收報11.56元。

比亞迪（1211）遭主要股東「股神」巴菲特減持，比亞迪半日跌9.51%，收報238元，是跌幅最大的藍籌。海底撈（6862）升8.02%，收報18.86元，是升幅最大的藍籌。

汽車股同步走低，吉利（0175）收報15.76元，跌3.08%；廣汽集團（2238）收報6.8元，跌3.55%；東風集團股份（0489）收報4.99元，跌1.58%；理想汽車（2015）收報115.3元，跌0.17%；小鵬汽車（9868）一度創上市新低，低見70.3元，收報72.95元，升0.97%。

日韓放寬旅遊入境限制，部分旅遊股造好。東瀛遊（6882）收報0.59元，升5.36%；縱橫遊（8069）收報0.43元，升8.86%。內地免稅購物龍頭中國中免（1880）一度創上市新高，見180.9元，收報179.8元，升5.76%。

 

 

 

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