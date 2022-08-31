潘杰賢今接受台蘋訪問時表示，《壹蘋新聞網》是全新平台，要由零開始搭建，其財務團隊預計未來每個月虧損可能達3000至4000萬元（台幣，下同），1年估計會消耗3至4億資金。不過，他強調有信心新平台在「1年內一定可以賺錢」，因他認為《台蘋》是有價值的品牌，新平台的精神、寫法與《台蘋》一樣，將能延續其影響力。

他表示，有信心可以重新獲得《台蘋》原有80%至90%的流量，目標是1年後流量達媒體平台之中前幾大，而且是一間健康賺錢的公司。他指壹蘋不需要只依賴傳統廣告收入，可以把流量變現。

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