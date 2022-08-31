華潤萬象（1209）今早公布逆市增派中期息後，股價曾高見35.4元，早市收升3.84%，報35.15元。上半年集團完成多單收併購，管理層表示，會關注市場出現的機會，但會堅持原則，要求所併購目標估值合理，經營穩健、規範，能提升華潤萬象在區域的濃度，其價值理念亦要與公司相同，不會為併購而併購。
除此之外，集團目前亦以物管及商管雙輪驅動，擴大公司規模，目標是在「十四五」期間，其在管面積將達至4億平方米及開業的購物中心將可達150個。物管業務方面，集團上半年增強第三方外拓力度，經市場化努力後，令上半年第三方在管面積超過一半，至57.3%﹔加上在收併購、合資合作及競標直拓等全渠道的努力下，全年在管面積由去年底的1.55億平方米，升63.5%至2.534億平方米。
商管方面，管理層指，一直做好市場外拓，亦承接同系的優質項目資源，除了過往已簽約的12個購物中心，上半年再新增獲取七個優質購物中心項目，並多是「TOD」及一線城市項目，另單在7月份再新增三個，合計已有22個。
至於上半年受內地疫情封控影響，市場關注經濟下行及免租等對物管股的影響，管理屠指，在6月6出現了復蘇，旗下購物中心同比銷售雖不如大家想像的出現爆發式增長，但亦有兩位數或20%以上增長。而且消費增長與經濟增長相關，為內地經濟增長主要推動力之一，故政府在5月以來亦派了許多補貼、消費券刺激消費等。
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