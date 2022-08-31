期內溢利按年跌70.7%至3.53億元。上半年物業銷售收入120.3億元，按年上升3.10%，佔集團總收入97.14%。交付物業總建築面積約為65.3萬平方米，物業銷售收入上升主要是期內交付物業銷售均價提升所致。2022年上半年交付及確認銷售的物 業平均售價為每平方米18,432元。

上半年禹洲累計合約銷售金額為209.5億元，涉及合約銷售面積114.5萬平方米，合約銷售均價約為每平方米18,293元。

截至2022年6月30日，禹洲土地儲備總可供銷售建築面積約1,944萬平方米，178個項目，分別分布於39個城市，平均樓面成本約為每平方米6,563元。公司相信目前持有及管理的土地儲備足夠本集團未來2至3年的發展需求。

禹洲核數師指出，公司未能支付多單合期18.4億元的優先票據，倘若公司未能於若干優先票據到期及相關寬限期屆滿時支付其利息，或觸發公司其他優先票據及債務之交叉違約。截至今年6月底期間，禹洲已將所有優先票據重新分類為流動負債。於2022年6月30日，禹洲擁有本金總額為364億元優先票據以及77.7億元現金及現金等價物， 期間錄得現金及現金等價物淨減少66億元。儘管直至報告日期尚未收到有關優先票據的贖回交易，此情況仍顯示存在重大不確定因素，可能對禹洲繼續持續經營的能力構成重大疑慮。

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