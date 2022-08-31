moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

禹洲上半年盈利倒退93% 停派中期息

禹洲集團（1628）公布截至2022年6月底止中期業績，收入按年升3.2%至123.9億元（人民幣，下同），盈利倒退93.1%至5909萬元，每股盈利0.11分，不派中期息，去年同期派5.3港仙。

期內溢利按年跌70.7%至3.53億元。上半年物業銷售收入120.3億元，按年上升3.10%，佔集團總收入97.14%。交付物業總建築面積約為65.3萬平方米，物業銷售收入上升主要是期內交付物業銷售均價提升所致。2022年上半年交付及確認銷售的物 業平均售價為每平方米18,432元。

上半年禹洲累計合約銷售金額為209.5億元，涉及合約銷售面積114.5萬平方米，合約銷售均價約為每平方米18,293元。

截至2022年6月30日，禹洲土地儲備總可供銷售建築面積約1,944萬平方米，178個項目，分別分布於39個城市，平均樓面成本約為每平方米6,563元。公司相信目前持有及管理的土地儲備足夠本集團未來2至3年的發展需求。

禹洲核數師指出，公司未能支付多單合期18.4億元的優先票據，倘若公司未能於若干優先票據到期及相關寬限期屆滿時支付其利息，或觸發公司其他優先票據及債務之交叉違約。截至今年6月底期間，禹洲已將所有優先票據重新分類為流動負債。於2022年6月30日，禹洲擁有本金總額為364億元優先票據以及77.7億元現金及現金等價物， 期間錄得現金及現金等價物淨減少66億元。儘管直至報告日期尚未收到有關優先票據的贖回交易，此情況仍顯示存在重大不確定因素，可能對禹洲繼續持續經營的能力構成重大疑慮。

其他報道

旭輝大折讓12.3%配股籌6.28億  同系旭輝永升急挫逾一成

中海物業半年多賺33% 息4仙

華潤萬象︰關注市場併購機會 需估值合理

潘杰賢：壹蘋支出大但可變現流量 1年內必能賺錢

都市麗人中期盈利倒退33%至1012萬元 不派息

恒指跌78點 比亞迪挫一成 日韓放寬入境限制 東瀛遊飈半成 縱橫遊漲9%

第一太平半年核心多賺26% 中期息增17%派10.5仙

滬深三大指數半日低開低收 深證成指跌1.74%

港元拆息普遍向上 一個月HIBOR三連升

吉利據報伙一油企洽購雷諾汽油引擎業務部份股權

萬科：目前「生火取暖」最重要 料下半年賣樓表現好轉

洪灝將加盟一家對沖基金 擔任駐港首席經濟學家 今年5月離職交銀國際

廣告收入跌 Snap擬裁員兩成

日本開關︱岸田文雄：入境人數上限將提高至5萬 計劃重新開放非旅行團入境

遭「股神」巴菲特減持 比亞迪：不用過度解讀 經營一切正常

對冲基金橋水在新加坡設立辦事處

旭輝突停牌 據報擬以先舊後新方式發行8.4億股

遠東旗下BC Invest發行4.08億澳元住宅抵押貸款證券

中國8月官方製造業PMI49.4% 略勝預期

旭輝開市前突停牌 暫未悉原因