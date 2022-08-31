moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

招商局商業房託：未來有空間增購1、2個項目  於港滬物色機會

招商局商業房託基金（1503）執行董事郭瑾在業績記者會上表示，在母公司支持下他們完成收購首個項目航華科貿中心部分權益後，亦有留意在上海及香港的項目機會，同時亦會進行經營管理及改造，除為投資者分派帶來正面作用，亦助將來進一步擴大及融資，作進一步收購。現時負債率才35%，距離房託的負債上限尚有距離，因此尚可以增購1至2個項目。在當前情況下，業主持貨能力仍大，議價空間不大，但近1、2個月則有些變化。

在內地疫情影響下，主席兼非執行董事黃均隆表示，已按政府及國家要求，年內給予租户減免3個月，在上半年已大部分完成給予減免措施，涉值3640萬元人民幣。部分減免在7、8月份完成，完成對租户3個月減免之後，不會新增減免。

另因應加息環境，集團財務總監張喆稱，他們會因應優化融資結構，當中包括發行綠色債券。目前的槓桿保持平穩，可做更大擴張。在購併之外，其他貸款以固定息率為主，因此受加息影響並非特別大。隨著貸款年底到期，他們正進行再融資安排。他們在收購航華科貿中心時，已取得非常優惠的息率，至於匯率短期波動，對投資者分派影響不大。

張喆續指，集團已為旗下5個項目升級改造，提供3.9億元人民幣預算，當中花園城項目便佔2.7億至2.9億元人民幣，因涉及社區及蛇口片區情況，在設計選擇方面做了很多調整，並作慎重考慮。集團會以營運收入去支持，因此對其資金壓力不大。

花園城改造料明年完成，冀對業態，租金及人流有助，並進一步引入過往未接入的租户。其他商厦如科技大厦的改造，通過改造，雖然未致有助租金大幅提升，但是可確保產品不會落後。

其他報道

旭輝大折讓12.3%配股籌6.28億  同系旭輝永升急挫逾一成

中海物業半年多賺33% 息4仙

華潤萬象︰關注市場併購機會 需估值合理

潘杰賢：壹蘋支出大但可變現流量 1年內必能賺錢

都市麗人中期盈利倒退33%至1012萬元 不派息

恒指跌78點 比亞迪挫一成 日韓放寬入境限制 東瀛遊飈半成 縱橫遊漲9%

第一太平半年核心多賺26% 中期息增17%派10.5仙

滬深三大指數半日低開低收 深證成指跌1.74%

港元拆息普遍向上 一個月HIBOR三連升

吉利據報伙一油企洽購雷諾汽油引擎業務部份股權

萬科：目前「生火取暖」最重要 料下半年賣樓表現好轉

洪灝將加盟一家對沖基金 擔任駐港首席經濟學家 今年5月離職交銀國際

廣告收入跌 Snap擬裁員兩成

日本開關︱岸田文雄：入境人數上限將提高至5萬 計劃重新開放非旅行團入境

遭「股神」巴菲特減持 比亞迪：不用過度解讀 經營一切正常

對冲基金橋水在新加坡設立辦事處

旭輝突停牌 據報擬以先舊後新方式發行8.4億股

遠東旗下BC Invest發行4.08億澳元住宅抵押貸款證券

中國8月官方製造業PMI49.4% 略勝預期

旭輝開市前突停牌 暫未悉原因