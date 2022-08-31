招商局商業房託基金（1503）執行董事郭瑾在業績記者會上表示，在母公司支持下他們完成收購首個項目航華科貿中心部分權益後，亦有留意在上海及香港的項目機會，同時亦會進行經營管理及改造，除為投資者分派帶來正面作用，亦助將來進一步擴大及融資，作進一步收購。現時負債率才35%，距離房託的負債上限尚有距離，因此尚可以增購1至2個項目。在當前情況下，業主持貨能力仍大，議價空間不大，但近1、2個月則有些變化。
在內地疫情影響下，主席兼非執行董事黃均隆表示，已按政府及國家要求，年內給予租户減免3個月，在上半年已大部分完成給予減免措施，涉值3640萬元人民幣。部分減免在7、8月份完成，完成對租户3個月減免之後，不會新增減免。
另因應加息環境，集團財務總監張喆稱，他們會因應優化融資結構，當中包括發行綠色債券。目前的槓桿保持平穩，可做更大擴張。在購併之外，其他貸款以固定息率為主，因此受加息影響並非特別大。隨著貸款年底到期，他們正進行再融資安排。他們在收購航華科貿中心時，已取得非常優惠的息率，至於匯率短期波動，對投資者分派影響不大。
張喆續指，集團已為旗下5個項目升級改造，提供3.9億元人民幣預算，當中花園城項目便佔2.7億至2.9億元人民幣，因涉及社區及蛇口片區情況，在設計選擇方面做了很多調整，並作慎重考慮。集團會以營運收入去支持，因此對其資金壓力不大。
花園城改造料明年完成，冀對業態，租金及人流有助，並進一步引入過往未接入的租户。其他商厦如科技大厦的改造，通過改造，雖然未致有助租金大幅提升，但是可確保產品不會落後。
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