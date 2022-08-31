旭輝中午公布，今日以先舊後新發行約3.05億股，每股配售價為2.06元，較昨收市價折讓12.3%，籌資總額6.28億元，淨額6.23億元，將用於現有債務再融資及一般企業用途。配售股份相當於旭輝已發行股本的3.33%，及擴大後股本的3.23%，股份有禁售期90日。

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