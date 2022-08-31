恒指低開後最多跌384點、低見19,564點反彈，半日收報19,871點，跌78點或0.39%。大市成交額545億元。
比亞迪股份（1211）遭股神巴菲特減持，股價一度跌穿230元，半日跌一成收報238元。消息連帶汽車及相關股份也受壓，吉利汽車（0175）跌3%，贛鋒鋰業（1772）跌4%。近期熱炒的煤股、電力股繼續回吐，兗礦能源（1171）跌4%，華電（1071）跌3%。新能源、醫藥、內房物管都有明顯沽壓。美團（3690）、京東（9618）低位反彈，半日倒升，拉動指數反彈。
內地多地加強疫情管控，旅遊消閒餐飲股近日大多捱沽，九毛九（9922）攜程（9961）今早曾經再跌7%。不過，也有個別表現硬淨，同程旅行（0780）近兩日在低位都有支持反彈；金沙中國（1928）上月低位持續回升，海底撈（6862）更保持8月中旬反彈，上試6月高位。炒疫情受控概念，相關股份料在區間內上落，因此不宜高位追入，相反部分跌至區間低位支持可博反彈。攜程今早跌穿50天線，預計近兩個月低位約190元有支持，可於附近博反彈。
劉思明
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