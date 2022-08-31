長城汽車（2333）董事會秘書徐輝於業績記者會上表示，上半年汽車市場受缺芯及疫情影響，但現時相關因素正在減弱。徐輝稱，對下半年業績有信心，未來會根據市場需求，調整產品結構，今年淨利潤目標約82億元人民幣。
長汽上半年汽車銷量跌16.6%至51.3萬輛，當中海外銷量升約11.1%至6.8萬輛，佔總銷量約13.3%。 徐輝表示，海外銷售將由2021年的11%，提升至2025年的25%以上平。他亦預計，集團2025年總銷量目標將達約400萬輛水平，屆時計劃新能源銷佔提升至約八成，肯定新能源為未來發展方向。
徐輝分析指，長汽目前於南非、東盟、歐盟、南美等，都有相應部署，未來會針對仍未完全覆蓋的市場，實行更大膽的推進計劃。他又強調，集團有相關調研工作，會根據不同市場機會和產品推出計劃、研究上市時間，具體定價要參考上市時的市場環境。
談及缺芯問題，徐輝表示，集團已制定多種策略應對芯片供應短缺，包括全球採購和開發芯片第二供應商等，以支持產銷。他表示，集團目前整體芯片供應問題已明顯解決，產銷在不受干擾情況下，呈按月上升趨勢，相信有關問題最快今年第四季、最遲明年初時不再成為巨大問題。
問及原材料成本上升影響，徐輝指，集團早於去年第二季成立專項部門，透過金融手段或擇時性大宗採購，盡可能控制零部件和原材料成本，帶動整體毛利逐步攀升。
其他報道
滬深三大指數全日低開低收 成交破萬億人幣 深證成指跌1.29%
蘋果企業發展副總裁放棄滴滴董事會席位旭輝午後復牌暫跌9% 尚未跌穿配股價
旭輝大折讓12.3%配股籌6.28億 同系旭輝永升急挫逾一成
恒指跌78點 比亞迪挫一成 日韓放寬入境限制 東瀛遊飈半成 縱橫遊漲9%
洪灝將加盟一家對沖基金 擔任駐港首席經濟學家 今年5月離職交銀國際