日本角川集團（KADOKAWA）今天宣布，旗下子公司FromSoftware將透過第三方配售的方式，向騰訊（0700）旗下遊戲公司Sixjoy Hong Kong及索尼互動娛樂有限公司（SIE）發行新股。
根據公司，FromSoftware將透過發行新股集資364億日圓（約20.61億港元），資金將用於該公司遊戲IP的開發，增強其創作開發能力，以及擴大全球市場的發行範圍。配股完成後，角川集團將持有FromSoftware 69.66%股份，Sixjoy Hong Kong將持股16.25%，SIE持股14.09%。
資料顯示，FromSoftware為日本的電子遊戲開發公司，代表作包括《惡魔之魂》系列、《黑暗之魂》系列、《隻狼》和《艾爾登法環》等。FromSoftware已於2014年被角川集團收購，成為其子公司。
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