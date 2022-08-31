8月最後一個交易日，恒指午後一度回勇，惟尾市升幅收窄，收市僅微升5點或0.03%，報19954點，南下資金淨流入19.28億元，大市成交金額1365億元，較上日增加42.04%；國指升24點或0.36%，報6865點。恒生科技指數收報4273點，升1.09%。