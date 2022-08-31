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恒指月結日僅升5點 旭輝大折讓配股瀉15% 遭股神減持比亞迪埋單跌8%

8月最後一個交易日，恒指午後一度回勇，惟尾市升幅收窄，收市僅微升5點或0.03%，報19954點，南下資金淨流入19.28億元，大市成交金額1365億元，較上日增加42.04%；國指升24點或0.36%，報6865點。恒生科技指數收報4273點，升1.09%。

總結過去一個月，恒指本月累跌1%或202點，跌幅是2022年7月29日後最大。本月表現最佳的是海底撈（6862），累升18.77%，表現最差的是碧桂園（2007），累跌23.1%。

大型科技股個別發展，阿里巴巴（9988）跌0.95%，收報94.3元；騰訊（0700）升1.11%，收報327.2元；美團（3690）升2.59%，收報189.8元；小米（1810）升1.94%，收報11.56元；網易（9999）收報141.8元，升1.72%；嗶哩嗶哩（9626）收報190.1元，升0.85%。外電報道，京東（9618）、百勝中國（9987）亦獲選為進行首批審計檢查的中企，兩者分別收報246.8元及388元，跌0.08%及3.24%。

旭輝（0884）今早中途停牌後大折讓配股，埋單收報2元，跌14.89%。同系旭輝永升服務（1995）收市亦向下，收報4.86元，跌9.67%。其餘內房股走勢分化，潤地（1109）升0.62%，收報32.25元；碧桂園（2007）跌6.43%，收報2.33元；中海外（0688）升0.24%，收報21.2元。

國際油價下跌，三桶油捱沽。中石化（0386）跌1.07%，收報3.71元；中石油（0857）跌1.85%，收報3.71元；中海油（0883）跌2.21%，收報10.64元。

海底撈(6862)升6.5%，為表現最好藍籌。比亞迪（1211）遭主要股東「股神」巴菲特減持，收報242.2元，跌7.91%，是跌幅最大的藍籌。

其餘汽車股亦無運行，吉利（0175）跌2.21%，收報15.9元；廣汽集團（2238）收報6.78元，跌3.83%；東風集團股份（0489）收報4.99元，跌1.58%；長城汽車（2333）收報11.88元，跌2.46%。

 