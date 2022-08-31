7月零售業總銷貨價值中，網上銷售佔7.9%，網上銷售價值的臨時估計為22億元，按年上升8.6%。以今年首7個月計，本地零售業網上銷售價值的臨時估計上升21.8%。

按零售商主要類別計，7月超級市場貨品的銷貨價值上升1.7%；鐘錶及名貴禮物升28.3%；其他未分類消費品升7.7%；服裝升3.7%；食品、酒類飲品及煙草升2.2%；電器及其他未分類耐用消費品升0.6%；藥物及化妝品升4.5%；燃料升9%；鞋類、有關製品及其他衣物配件升2.2%；

中藥升1.2%；以及眼鏡店升9.6%。

另外，7月百貨公司貨品的銷貨價值下跌9.7%，汽車及汽車零件下跌11.9%；傢具及固定裝置下跌3.2%；以及書報、文具及禮品下跌9.2%。

政府發言人表示，零售業總銷貨價值7月重拾溫和升幅，勞工市場狀況改善，為個人消費帶來支持，加上比較基數偏低，令零售銷售按年上升。展望未來，第二階段消費券計劃應能在未來數月為消費需求提供支持，但金融狀況收緊，以及近期的疫情發展亦會影響零售業。

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