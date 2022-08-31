Workday大中華區總經理湛致遠表示，雖然香港只有31%企業獲評為「數碼靈活度領導者」，但比例已較2020年調查時大幅增加16百分點。其中以金融業進步最快，整合及科技應用度較高，而零售業、工程業及電訊業亦見進步。

湛致遠又指出，香港有69%企業獲評為「靈活度追隨者」，雖然比亞太區整體的62%為高，但已經見明顯進步。他認為，科技應用主要由部門和業務需求帶動，例如疫情期間推行的電子商務、防疫安全措施及遙距工作。在日益激烈的人才爭奪戰中，企業必須部署戰略方法來管理人才，並採取適當技術以全面支持和吸引員工參與。

今次研究由Workday和IDC聯合進行，包括香港、澳洲、新加坡、紐西蘭、南韓、台灣、馬來西亞、印尼和泰國9個亞太區市場，訪問超過800名來自僱員人數過1000的大型企業。其中，澳洲企業在數碼靈活方面取得最大進展，指數上升0.9今年位列榜首，其次為新加坡、紐西蘭及南韓。台灣今年首次納入研究，排名第六，其後依次為馬來西亞、印尼及泰國。

香港人才近年有明顯的流失，問及僱員要求在外地工作的情況，湛致遠認為只要建構好一個科技平台，工作地方並不是太大影響，主要也是合規的問題。他又認為，現時環球的人才流動性高，例如科技、遊戲開發等行業的工作環境和模式具彈性。