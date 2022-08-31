彭博社報道，瑞銀集團裁減6位在港銀行家，該批銀行家主要負責內地業務，包括債務資本市場、投資銀行和房地產業務。知情人士稱，瑞銀在中國的投資銀行業務收入大降約一半，迫使其削減人手。瑞銀發言對此人不予評論。
報道引述知情人士指，離開瑞銀的6位駐港銀行家包括中國投資銀行團隊的執行董事Alex Yang及另外一位銀行家；還有中國債務團隊的執行董事Wenyang Gao、董事Victor Wong、一位分析師，以及一位房地產銀行家離職。
瑞銀全球投資銀行業務收入在第二季度大跌57％，執行長Ralph Hamers稱這是投資者十年來經歷的最困難時期之一。瑞銀在亞洲一直專注於向富裕客戶出售中國企業垃圾債券，但由於內房債務危機加劇，內地房地產商基本上被拒於市場之外，令瑞銀這項業務幾乎消亡。
據報道，瑞銀在中國離岸債券交易排行榜中，今年排名下滑24位至第42位。在亞洲以美元、歐元和日圓計價高收益債券發行承銷排行上，瑞銀今年下滑38位，至第45位。
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