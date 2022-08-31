證監會在2020年7月至2021年6月期間，對50家向零售投資者提供網上經紀、分銷及投資諮詢服務的持牌法團進行問卷調查，結果顯示，在期間新開設逾300萬個新客戶帳戶中，高達96%是非親身開戶，當中客戶採用驗證服務作非親身開戶比例佔近四成。

至於49家參與調查（或98%）、支援股票或交易所買賣基金網上交易的持牌法團中，股票市場交易仍以港股為主，佔約53%；美股及內地股票則各佔39%及7%，主要的期貨及期權市場是美國及香港，各佔74%及24%。

證監會提到，在今次檢視中識別出部分合規問題，包括在透過網上平台與客戶建立業務關係時，沒有進行適當的客戶身分核實程序，以紓減假冒身分風險，例如在確認客戶的香港指定銀行帳戶時沒有遵守相關規定，以及在與海外客戶建立業務關係時，沒有採用經獨立評估的應用技術來認證客戶的身分證明文件。

其次，儘管某些持牌法團已設有機制履行其為客戶提供合理適當建議的責任，但它們似乎亦透過在客戶協議及風險披露內納入一些條款及聲明，以排除它為客戶提供合理適當建議時可能須承擔的潛在責任，或對向客戶提供的實際服務構成失實描述。

證監會又指，部分持牌法團對產品盡職審查不足，導致未能適當地評估產品的主要特色和風險，例如虛擬資產相關產品時，沒有遵從相關的銷售限制或額外的監管規定；

此外，證監會認為，個別持牌法團沒有足夠的措施來識別及評估不一致的客戶資料；在檢視持牌法團或其聯繫公司在網上平台所登載的資料或評論方面缺乏妥善的監察機制，以確保該等資料或評論均為準確且沒有誤導成分；以及沒有實施充分的機制以紓減網絡保安風險。

證監會表示，將緊貼與持牌法團在網上進行受規管活動時有關的市場發展及新冒起的風險，並會在有需要時提供進一步指引。

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