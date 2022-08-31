遠洋集團（3377）公布，截至6月底止中期轉盈為虧，虧損10.87億元（人民幣，下同），去年同期純利10.1億元，每股虧損0.143元，不派中期股息。
期內，營業額234.12億元，按年增長14.13%。
遠洋集團表示，中期業績錄得虧損主要是，由於人民幣兌美元貶值造成的匯兌虧損；分佔合營企業溢利下跌；國內整體房地產市場低迷及新冠肺炎疫情持續導致毛利率下降。
集團上半年協議銷售總額430.1億元，按年下降18%。期內，物業開發業務的營業額184.95億元，按年上升約9%。交付可售樓面面積由上升約28%至144.6萬平方米。
遠洋集團今日收報1.15港元，跌0.86%。
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