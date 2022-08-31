來自內地訪客的新造業務保費，上手年按年上升1.5倍至5.4億元，保監局指是因個別保單交易，及去年同期基數較低而顯著回升，佔個人業務總額0.7%。上半年保險公司共發出約1.7萬份合資格延期年金保單，帶來11億保費，佔個人業務總額1.4%。

今年上半年，本港保險業錄得毛保費總額為2999億元，按年下跌2.3%。壽險業務的保費收入總額為2647億，按年下跌3.3%，非投資相連業務保費收入為2207億元，下跌2.4%；投資相連業務保費收入為151億元，下跌25.1%；退休計劃業務供款為252億，按年上升5.3%此外，給付保單持有人的申索和利益總金額為1488億，按年下跌1.4%。

財產保險業務方面，今年上半年一般保險業務的毛保費為352億元，按年上升5.5%，淨保費則為225億，按年上升1.7%，已償付申索毛額為137億，按年下降8.1%，整體承保利潤由7.94億元大幅增長2.21倍至25.45億元。

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