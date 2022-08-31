美圖公司（1357）公布，中期收入按年升20.5％至9.71億元（人民幣，下同），經調整後利潤淨額按年升7.9％至3600萬元，主要受惠於VIP訂閱業務的強勁增長抵銷在線廣告收入的降幅，SaaS（軟件即服務）業務自然增長，及另一收購SaaS公司美得得首次貢獻收入。至於股東應佔綜合虧損2.66億元，按年顯著擴大，每股基本虧損0.06元，不派息。
收入按業務劃分，在線廣告按年跌35.1％至2.54億元；VIP訂閱業務升61.4％至3.39億元；SaaS及相關業務升15.42倍至2.26億元；互聯網增值服務升11.7％至4172.4萬元， 達人內容營銷解決方案及其他收入跌28.3％至1.09億元。
上半年毛利按年跌5.5％至5.03億元，毛利率按年跌14.3個百分點至51.8％。期內，內地月活躍用戶數升11.2％至1.71億戶，海外月活躍用戶數跌9%至6984.4萬戶。
美圖表示，預期VIP訂閱業務將在未來數年繼續快速增長，在月活躍用戶基礎穩定背景下，集團大部分應用程式仍處於VIP訂閱模式發展的早期階段，VIP訂閱滲透正在持續增長。
展望未來，美圖預期收入將持續增長，大部分得益於VIP訂閱業務以及SaaS及相關業務，並決定專注於修圖及變美生態鏈。就經調整利潤淨額而言，則對全年保持盈利持審慎樂觀態度。
美圖公司（1357）全日報0.84元，升1.21%。
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