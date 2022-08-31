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潤地︰競爭減少 公開買地性格比高

在內房危機中，央國企繼續逆市增購土儲。華潤置地（1109）上半年斥578.4億元增持24幅土儲。問到會否收併購一些出險內房或項目時，管理層表示，下半年市場保持分化，雖然市場機會多，集團一直主動廣泛接觸市場，但會以嚴格謹重去研究，以往也接觸了一批項目，部分是股、債權比較複雜，部分也因現時高槓桿內房出手較弱，土地市場競爭相對緩和，政府亦會持續加大核心城市的優質土地供應，故收併購未必比公開市場買地性價比高。

潤地管理層表示，會控制交易及項目風險，在收併購上，以收購項目為主，不考慮平台，將繼續有序進行，料逐漸有部分交易可落地。

潤地管理層又指出，房地產市場依然承壓，料難以全面回暖，在市場低迷時，會優先保證現金流及財務安全，量入為出，不過認為規模增長及安全現金流會有矛盾。因集團一直堅持投資在一線及強二線城市，集中在北京、深圳、上海、南京等地發展，對業績有較好支撐。2022年下半年可售貨源4306億元，新推項目1725億元，當中85%位於一二線的高能級城市，能符合長期高質量增長目標。

上半年集團收購土儲總對價為578.4億元，權益拿地近470億元，總土儲增至6614萬平方米，當中開發銷售型土儲達5544萬平方米，足夠未來三年以上發展需求。