潤地管理層表示，會控制交易及項目風險，在收併購上，以收購項目為主，不考慮平台，將繼續有序進行，料逐漸有部分交易可落地。

潤地管理層又指出，房地產市場依然承壓，料難以全面回暖，在市場低迷時，會優先保證現金流及財務安全，量入為出，不過認為規模增長及安全現金流會有矛盾。因集團一直堅持投資在一線及強二線城市，集中在北京、深圳、上海、南京等地發展，對業績有較好支撐。2022年下半年可售貨源4306億元，新推項目1725億元，當中85%位於一二線的高能級城市，能符合長期高質量增長目標。

上半年集團收購土儲總對價為578.4億元，權益拿地近470億元，總土儲增至6614萬平方米，當中開發銷售型土儲達5544萬平方米，足夠未來三年以上發展需求。