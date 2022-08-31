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建行：房企貸款不良率為業內較佳水平 按揭不良貸款僅0.25%

市場關注內地銀行在房地產貸款的資產質素，行長張金良表示，截至上半年房企不良貸款率為2.98%，為業內較佳水平，而按揭不良貸款是0.25%，亦是在較佳水平，對該行資產質量衝擊有限，風險可控。他指其撥備覆蓋率仍在良好水平，有充足財務實力應付未來信用風險。

建行首席風險官程遠國表示，去年以來因疫情反覆和經濟面臨壓力，令房地產行業經營承壓，部分房企風險暴露，不過該行已減少在房地產領域投放，同時將信貸加投放在租賃住房，該部分不涉風險暴露問題，改善信貸結構。另外該行房地產開發貸款中，有85%投放在一、二線城市，客戶結構較好。

程遠國相信，短期房市仍會有波動，但長遠發展基調仍然穩定，中央和地方政府釋放利好房市措施，6月多項指標邊際改善，人行已5年期貸款基準利率降0.15厘，政府通過專貸款為保交樓項目提供協助，相信有助恢復市場信心。

上月有爛尾樓業主拒還按揭，副行長李運指，截至7月底相關按揭餘額為11.42億元人民幣，佔該行按揭貸款餘額為0.018%，而相關的不良貸款佔按揭餘額0.0077%，認為以上風險可控，將繼續妥善化解風險。

人民銀行上半年引導貸款基準利率（LPR）下降，市場流動性充裕也不利市場利率，不少內銀淨息差上半年淨息差下跌，張金良表示，建行上半年淨息差按年跌0.04個百分點至2.09厘，較同業為佳，有信心下半年仍能好過市場同業。他指LPR下降的影響未完全顯現，加上向實體經濟讓利要求，普惠貸款等利率仍會下降，不過該行會以利率管理工具對沖不利因素，另外LPR下降影響，亦可望由存款傳導至存款。

上半年手續費收入按年下跌0.89%，其中次季下降2.15%，張金良指，手續費收入下跌因為減費讓利，亦受疫情影響令信用卡、個人結算、支付等收入下跌，而市場波動也降低基金銷售手續費，不過他認為下半年會出現穩健增長，除了消費恢復外，託管、投行業務上半年保持增長。張金良表示，有信心該行未來業績可保持穩定增長。

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