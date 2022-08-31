在停貸事件發生後，該行即對涉事貸款進行全面排查，涉及按揭貸款金額較少，水平與其他銀行同業基本相約，延期交付項目在整體房地產貸款佔比不高，他強調風險可控。

至於中行上半年淨息差為1.76%，按年持平。集團行長劉金表示，境外因素影響淨息差，外匯及跨境業務帶動外幣資產的收益率，當中境內外幣貸款佔外幣生息資產按年上升5.5個百分點。他又表示，該行嚴控貸款質素，並有效控制人民幣貸款成本。惟他指，銀行業仍然面臨淨息差壓力。

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