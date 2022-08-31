中國銀行（3988）舉行中期業績發布會，期內不良貸款率1.34%，比去年底升0.01個百分點。集團風險總監劉堅東表示，該行貸款質素高於行業平均水平，當中，內地房地產業不良貸款較去年底增0.62個百分點至5.67%。他表示，該行已對房地產展開了全口徑排查，配合各地政府的扶助措施，他認為風險敞口較低。
在停貸事件發生後，該行即對涉事貸款進行全面排查，涉及按揭貸款金額較少，水平與其他銀行同業基本相約，延期交付項目在整體房地產貸款佔比不高，他強調風險可控。
至於中行上半年淨息差為1.76%，按年持平。集團行長劉金表示，境外因素影響淨息差，外匯及跨境業務帶動外幣資產的收益率，當中境內外幣貸款佔外幣生息資產按年上升5.5個百分點。他又表示，該行嚴控貸款質素，並有效控制人民幣貸款成本。惟他指，銀行業仍然面臨淨息差壓力。
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