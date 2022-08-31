金管局表示，自今年初至7月底，本港存款總額及港元存款分別上升0.6%及1.6%。香港人民幣存款在7月份下跌0.2%，於7月底為8,137億元人民幣。跨境貿易結算的人民幣匯款總額於7月份為7326億元人民幣，而6月份為8359億元人民幣。金管局表示，存款變動受多項因素影響，包括利率走勢、市場集資活動等，因此適宜觀察較長期趨勢，無須過度解讀個別月份的波動。

7月份貸款與墊款總額下跌0.4%，由年初截至7月底計則上升0.4%。其中包括貿易融資在內的香港使用貸款，在7月份下跌0.6%，在香港境外使用的貸款則微升0.1%。由於港元貸款上升而港元存款下跌，港元貸存比率由6月底的86.8%，上升至7月底的87.5%。

本港實際按息上升，減少二手樓市交投，金管局公布，7月份新申請貸款個案較6月份按月減少13.2%，至9497宗。7月份新批出的按揭貸款額較6月份減少22.1%，至401億元。當中，涉及一手市場交易所批出的貸款增加3.3%，至74億元；涉及二手市場交易所批出的貸款減少30.3%，至217億元。至於涉及轉按交易所批出的貸款，則減少16.5%，至110億元。

7月份新取用按揭貸款額較6月份增加4.3%，至308億元。7月底未償還按揭貸款總額按月增加0.5 %，至17834億元。按揭貸款拖欠比率維持於0.05%，經重組貸款比率維持於接近0%。