該行表示，轉股協議存款額度不超過150億元，部分將可能轉為該行內資股，另不超過37.5億元將可能轉換為該行H股。

該轉股協議存款本金存入及償還與地方政府專項債券發行期限相匹配，分批到期要求，分批次設定存款期限。其中6年期30億元、7年期30億元、8年期30億元、9年期30億元、10年期30億元。轉股協議存款每半年付息一次，利率與對應的地方政府專項債發行利率適配。

是次協議的定向發行對象為瀋陽市財政局指定的合格主體，包括合格市級國有企業及其他與瀋陽市財政局的獨立第三方主體，將會就持有轉換的股份與瀋陽市財政局存在相關對價支付安排。

根據協議內容，遼寧省財政廳通過發行地方政府專項債獲得相應資金後，由瀋陽市財政局按照協議約定，以協議存款的形式存入瀋陽市財政局在該行開立的人民幣單位存款專用帳戶；在該行核心一級資本充足率低於5.125%，經瀋陽市財政局同意，在滿足香港聯交所對該行最低公眾持股比例的具體要求後，瀋陽市財政局依法依規和按照協議約定將協議存款轉為該行普通股；未滿足轉股條件時，轉股協議存款到期後由該行按照協議約定還本付息；轉股協議存款存續期間，該行應於每季度首月15日之前將上季度核心一級資本充足率變動情況通報瀋陽市財政局；當該行核心 一級資本充足率降至7.5%時，觸發事件發生預警，該行應及時通報瀋陽市財政局情況，並制定應急預案，積極採取緊急措施，增加抵禦風險能力，避免觸發事件的發生。

該行表示，當轉股條件全部滿足的情況下，瀋陽市財政局在該行存放之轉股協議存款將全部或部份轉為對該行股份，由指定主體持有，持股比例按照協議約定的轉股價格標準予以確認。