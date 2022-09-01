恒指今早低開192點或0.97%，報19761點，大市成交金額47億元；國指今早低開59點或0.88%，報6805點。恒生科技指數開市報4232點，跌0.97%。
騰訊（0700）據報擬減持千億元股票投資，已有計劃減持美團。騰訊跌0.06%，報327元；美團（3690）跌2.53%，報185元。其他騰訊投資的科技互聯網股票個別走，快手（1024）開市報67.2元，跌2.33%；嗶哩嗶哩（9626）開市報192.9元，升1.47%；京東（9618）開市報246元，跌0.32%，同系京東物流（2618）開市報16.66元，跌1.07%；閱文（0772）開市報31.6元，跌1.25%；新東方在線（1797）開市報30元，升0.67%。
其他科網股方面，阿里巴巴（9988）跌0.48%，報93.85元；小米（1810）跌0.69%，報11.48元；
國際油價繼續下跌，三桶油續向下。中石化（0386）跌0.81%，報3.68元；中石油（0857）跌1.62%，報3.65元；中海油（0883）跌0.75%，報10.56元。
藍籌中以龍湖（0960）表現最好，升1.76%，報26.05元；東方海外（0316）跌21.29%，報173元，是跌幅最大的藍籌。
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