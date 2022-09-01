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中國8月財新製造業PMI49.5 遜預期

中國8月財新製造業PMI49.5，差過預期，較7月回落0.9個百分點，降至盛衰分界線以下，顯示製造業在經歷了兩個月的擴張後重現收縮。

8月製造業供給保持擴張，但需求重現收縮。自6月國內疫情形勢總體好轉以來，製造業生產指數已連續三個月高於盛衰分界線，但漲幅逐漸回落。受訪企業反映，高溫導致停電限電，工廠臨時停產，制約生產增長。分類來看，中間品類與投資品類的產出溫和增長，但消費品製造類產量下降。

8月製造業新訂單指數、新出口訂單指數均結束了前兩個月的擴張勢頭，降至收縮區間。被調查企業反映，高溫天氣、供電緊張、疫情反复、全球經濟環境惡化等因素導致海內外需求減弱。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，目前中國經濟仍處在上半年大範圍疫情后的修復期，但局地散發疫情和高溫天氣對複蘇形成擾動，經濟下行壓力增加，經濟恢復基礎不牢固，就業問題仍是關注重點。近期央行下調了政策利率，引導企業和個人融資成本進一步下行，但貨幣政策的實施效果還有賴於市場主體對經濟信心的培育。此外，疫情和災情等不利影響因素增多，就業市場低迷，消費市場萎縮，對困難群眾和低收入群眾的補助救助力度還需進一步加強。

 

 

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