中國指數研究院公布，截至今年頭8個月，僅得10家內房股合約銷售破千億，若按權益合約銷售計，更僅得5家破千億。三甲中，民企碧桂園（2007）頭8個月合約銷售及權益合約銷售分別為3206.9億元（人民幣）（下同）及2416.6億元﹔其次分別為擁有國企背景的萬科（2202）及A股上市的保利發展（滬）（600048）。
萬科頭8個月合約銷售及權益合約銷售分別為2790億元及2161.3億元﹔保利發展頭8個月合約銷售及權益合約銷售分別為2780.5億元及1862.3億元。其餘按合約銷售計能破千億房企，排名分別是中海外（0688）、華潤置地（1109）、綠城中國（3900）、A股招商蛇口（深）（001979）、A股金地集團（滬）（600383）、融創中國（1918）及龍湖集團（0960）
首8個月，頭百名銷售額均值為477.6億元，按年下降46.2%，降幅按月則收窄1.1個百分點﹔拿地方面，頭百名企業拿地總額8816億元，拿地規模按年下降53.3%，降幅按月收窄2.3個百分點，連續三月維持收窄態勢。
按今年頭八個月的權益拿地金額計，頭三名房企分別為華潤置地、保利發展及中海外，分別斥670億元、478億元及468億元拿地。
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