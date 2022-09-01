萬科頭8個月合約銷售及權益合約銷售分別為2790億元及2161.3億元﹔保利發展頭8個月合約銷售及權益合約銷售分別為2780.5億元及1862.3億元。其餘按合約銷售計能破千億房企，排名分別是中海外（0688）、華潤置地（1109）、綠城中國（3900）、A股招商蛇口（深）（001979）、A股金地集團（滬）（600383）、融創中國（1918）及龍湖集團（0960）

首8個月，頭百名銷售額均值為477.6億元，按年下降46.2%，降幅按月則收窄1.1個百分點﹔拿地方面，頭百名企業拿地總額8816億元，拿地規模按年下降53.3%，降幅按月收窄2.3個百分點，連續三月維持收窄態勢。

按今年頭八個月的權益拿地金額計，頭三名房企分別為華潤置地、保利發展及中海外，分別斥670億元、478億元及468億元拿地。

其他報道

摩根大通預計會有更多內房通過配股集資

港元拆息個別發展 一個月HIBOR連升4日

日圓再創24年新低 每百日圓兌港元一度低見5.62算

中國8月財新製造業PMI49.5 遜預期

「泡沫預言家」Jeremy Grantham警告美股「超級泡沫」尚未破裂

萬科旗下萬物雲通過上市聆訊

美國禁止Nvidia及AMD向中國出口部分高級晶片

恒大地產：無法如期完成半年報披露

騰訊據報擬減持千億元股票投資 計劃減持美團

美股三大指數向下 道指跌280點 8月累跌4%