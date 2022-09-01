moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

中壽母企前董事長王濱遭雙開 涉金融腐敗收受巨額財物等

中紀委國家監委公布，中國人壽（2628）母公司國壽集團公司前黨委書記、董事長王濱嚴重違紀違法，被開除黨籍和公職。

王濱曾任中國太平（0966）董事長，今年在1月因違法違紀被內地調查，當時內媒報道，王濱案情主要涉及在太平任職期間的投資問題，為太平帶來實際虧損近300億元人民幣，超過年報披露數據。

中紀委國家監委今日公布，日前經中共中央批准，中紀委國家監委對王濱嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。經調查，王濱政治意識淡薄，拒不落實黨中央關於防範化解金融風險重大決策部署，既製造、放大金融風險，又大搞金融腐敗，對抗組織審查；違規收受禮品禮金，接受可能影響公正執行公務的旅遊安排和宴請；借用管理和服務物件巨額錢款，違規擁有非上市公司股份；干預和插手市場經濟活動；利用職務便利為他人在貸款融資、項目合作等方面謀利，並非法收受巨額財物。

中紀委續指，王濱嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄等犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。

依據有關規定，經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予王濱開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分；終止其黨的十九大代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

其他報道

Meta據報研究為FB、IG及Whatsapp增加更多付費功能

中國指數研究院︰首8個月僅10內房賣樓破千億

摩根大通預計會有更多內房通過配股集資

港元拆息個別發展 一個月HIBOR連升4日

日圓再創24年新低 每百日圓兌港元一度低見5.62算

中國8月財新製造業PMI49.5 遜預期

「泡沫預言家」Jeremy Grantham警告美股「超級泡沫」尚未破裂

萬科旗下萬物雲通過上市聆訊

美國禁止Nvidia及AMD向中國出口部分高級晶片

恒大地產：無法如期完成半年報披露

騰訊據報擬減持千億元股票投資 計劃減持美團

美股三大指數向下 道指跌280點 8月累跌4%