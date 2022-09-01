王濱曾任中國太平（0966）董事長，今年在1月因違法違紀被內地調查，當時內媒報道，王濱案情主要涉及在太平任職期間的投資問題，為太平帶來實際虧損近300億元人民幣，超過年報披露數據。

中紀委國家監委今日公布，日前經中共中央批准，中紀委國家監委對王濱嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。經調查，王濱政治意識淡薄，拒不落實黨中央關於防範化解金融風險重大決策部署，既製造、放大金融風險，又大搞金融腐敗，對抗組織審查；違規收受禮品禮金，接受可能影響公正執行公務的旅遊安排和宴請；借用管理和服務物件巨額錢款，違規擁有非上市公司股份；干預和插手市場經濟活動；利用職務便利為他人在貸款融資、項目合作等方面謀利，並非法收受巨額財物。

中紀委續指，王濱嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄等犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。

依據有關規定，經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予王濱開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分；終止其黨的十九大代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

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