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恒指跌逾300點 國常會倡「一城一策」 內房有支持 中海外升3%冠藍籌

恒指半日低開低走，最多跌339點。收市跌303點或1.52%，報19650點， 南下資金半日淨流入34.82億元，大市成交金額577億元；國指跌91點或1.34%，報6773點。恒生科技指數收報4224點，跌1.15%。

大型科技股多數下跌，阿里巴巴（9988）跌1.17%，收報93.2元；騰訊（0700）升0.31%，收報328.2元；美團（3690）跌4.48%，收報181.3元；小米（1810）跌1.38%，收報11.4元；京東（9618）跌0.57%，收報245.4元；網易（9999）跌0.99%，收報140.4元；快手（1024）收報67.3元，跌2.18%。

波羅的海乾散貨運價指數8月份暴跌近50%，海運股普遍向下。東方海外國際（0316）跌6.4%，報162元，為表現最差藍籌；太平洋航運（2343）收報2.64元，跌5.71%；中國外運（0598）收報2.22元，跌1.33%；招商局港口（0144）收報11.66元，跌1.19%。；勝獅貨櫃（0716）收報0.71元，跌2.74%。

國常會支持剛性和改善性住房需求，提倡「一城一策」，內房股有支持。潤地（1109）升1.24%，收報32.65元；碧桂園（2007）升0.86%，收報2.35元；中海外（0688）升2.83%，收報21.8元，是升幅最大的藍籌。合景泰富（1813）收報1.47元，升3.52%；雅居樂（3383）收報2.82元，升2.17%。

波司登（3998）控股股東折讓10.86%配股，半日一度跌穿4元水平，低見3.99元，收市報4.1元，跌7.24%。

百奧賽圖（2315） 今日首日掛牌，收報27元，較招股價升7.06%。