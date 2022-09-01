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樂普生物擬發行4.15億A股 於上海科創板上市

今年2月掛牌的樂普生物（2157）公布，擬向中國相關監管機構申請發行不多於約4.15億股A股，以 及建議向上海證券交易所申請批准A股在科創板上市及買賣。

建議發行A股股數相當於公司目前已發行股本約25%，不低於A股發行完成後經擴大股本的10%，以及不超過A股發行完成後經擴大已發行股份的20%。 A股發行僅涉及新股份發行，不涉及現有股東出售股份。A股發行可以採用超額配售選擇權，採用超額配售選擇權發行股票數量不超過A股發行可供認購股份數量的15%。

A股發行集資所得款項擬用於新藥研發、生產基地建設、營銷網絡建設及營運資金。

A股發行須待（其中包括）股東於臨時股東大會及類別股東大會上通過特別決議 案批准，以及於中證監和上交所批准後，方可作實。

鑒於建議A股發行並在科創板上市，樂普生物擬修訂公司章程。經股東在臨時股東大會和類別股東大會上 以特別決議案方式審議通過對公司章程的建議修訂，於完成A股發行並在科創板上市後，對公司章程的建議修訂將生效。

樂普生物中午收報7元，半日跌2.9%。

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