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香港中旅：香港業務見底回升  內地疫情多變9月需關閉部分園區

香港中旅（0308） 在業績記者會上提及，「香港與內地和澳門有望於2023年或之前正常通關」，中旅投資總經理陳賢君表示，預期2023年兩地通關是「集團良好的期望」，是集團自疫情後，每年或年個階段性對通關的預期，因為作為企業而言，當然希望能盡快通關以及開放更多旅遊通關，至於具體實情都需要視乎兩地溝通。

中旅投資主席蔣洪又表示，香港業務已處於「見底回升」階段，受惠酒店業務發展良好，但客運業務控本情況已到極限，後續經營將取決通關時間和程度。蔣洪又表示，香港已剝離旅行社業務，近期日本、新加坡等周邊國家放寬旅遊邊境，對香港業務關聯不大，至於未來海外人士到港旅行，或更多人旅行後回港，有助帶動酒店業務，港澳業務中長期發展向好的基本面保持不變。香港中旅港澳酒店上半年經營性應佔利潤由虧轉盈，主要受惠九龍維景隔離酒店業務等。

就內地疫情而言，蔣洪表示，內地情況較複雜，疫情存在多項不確定性因素，防控政策至今仍未有大改變。他又表示，對後續防控政策不作預測，但就今年餘下時間而言，預期政策不改變。他又指，8月份多區零散疫情爆發，部分園區面臨重新關閉壓力，預期9月業務表現會受到一定影響。

香港中旅午前收報1.42元，跌0.7%。

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