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法貿：放寬房地產貸款 助改善國內經濟

法國外貿銀行（Natixis）大中華區高級經濟師徐建煒在記者會上表示，目前內地房地產行業面臨重大挑戰，早於2020年時設下三道紅線，雖然有監管行業作用，不過令內房現金流金壓力增加。

長久以來，中國房地產行業貢獻國內經濟較大比例，但自2020年房地產負債浮現，問題日益嚴重，都令投資者感到憂慮。

徐建煒指出，目前市場最大問題是投資者缺乏信心，爛尾樓問題加上樓價調整，都大大降低國民入市意欲。與此同時，建築活動亦因而受累減少，進一步影響整體經濟以及其他投資活動、消費。

短期而言，內地清零政策仍是經濟復蘇的最大阻力，在疲弱的購買力下，部分內房企業或面臨倒閉及債務違約問題。而且，政府賣地收入佔整體收入約九成，在目前環境下相信收入會下降。

與早年日本樓市泡沫相比，所幸的是現時中國家庭具有更高的儲蓄比率，而且市面上較少投資機會。倘若政府加大力度控制房地產資源，如調整房地產貸款和按揭貸款，都有助提高投資者信心。

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