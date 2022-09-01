知情人士表示，該計劃類似亞馬遜的Prime會員服務，提供免運、Whold Foods生鮮雜貨折扣、每月或每年付費的串流服務等。此外，迪士尼最快於今年在Disney+內推出零售服務，或在Disney+的節目內放上QR二維碼，讓用戶掃描二維碼後連結到其Shop Disney網站，銷售部分節目相關的產品。

報道指，迪士尼有關討論仍處於早期階段，無法得知該公司將收取多少會員費，以及啟動該類計劃需要多長時間。據悉，公司在研究會員計劃時，正研究亞馬遜和Apple One等服務計劃，起價為每月14.95美元。

另外有知情人士表示，迪士尼已經討論為會員計劃增加第三方的優惠，例如百老匯迪士尼演出的門票折扣。

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