《華爾街日報》引述知情人士報道，迪士尼（美：DIS）正研究推出類似亞馬遜（Amazon）（美：AMZN）Prime的會員服務，將提供折扣優惠，吸引並鼓勵客戶增加在其串流服務、主題樂園、度假村、迪士尼周邊商品的消費。
知情人士表示，該計劃類似亞馬遜的Prime會員服務，提供免運、Whold Foods生鮮雜貨折扣、每月或每年付費的串流服務等。此外，迪士尼最快於今年在Disney+內推出零售服務，或在Disney+的節目內放上QR二維碼，讓用戶掃描二維碼後連結到其Shop Disney網站，銷售部分節目相關的產品。
報道指，迪士尼有關討論仍處於早期階段，無法得知該公司將收取多少會員費，以及啟動該類計劃需要多長時間。據悉，公司在研究會員計劃時，正研究亞馬遜和Apple One等服務計劃，起價為每月14.95美元。
另外有知情人士表示，迪士尼已經討論為會員計劃增加第三方的優惠，例如百老匯迪士尼演出的門票折扣。
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