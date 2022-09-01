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恒指9月開門黑 收市跌357點 科技股受壓 美團挫6%

港股9月首個交易日開門黑。恒指午後跌幅一度擴大，最多跌421點，收市跌357點或1.79%，報19597點，南下資金逆勢淨流入35.24億元，大市成交金額1056億元，較上日減少22.63%；國指跌123點或1.79%，報6742點。恒生科技指數收報4204點，跌1.63%。

大型科技股普遍走低，阿里巴巴（9988）跌2.23%，收報92.2元；騰訊（0700）跌0.79%，收報324.6元；美團（3690）跌5.85%，收報178.7元；小米（1810）跌1.56%，收報11.38元；京東（9618）跌0.73%，收報245元；網易（9999）跌1.06%，收報140.3元。

汽車股再度下挫，比亞迪（1211）收報232.6元，跌3.96%；吉利（0175）收報15.44元，跌2.89%；長城汽車（2333）收報11.6元，跌2.36%；小鵬汽車（9868）一度創上市新低，低見70.05元，收報70.45元，跌4.41%；理想汽車（2015）收報111.1元，跌3.56%；蔚來集團（9866）收報150.4元，跌5.29%。

8月澳門博彩收入按年瀉51%，濠賭股向下，金沙中國（1928）跌3.05%，收報17.16元；銀娛（0027）跌2.49%，收報43元；新濠國際發展（0200）收報4.94元，跌4.63%；永利澳門（1128）收報4.66元，跌1.69%；美高梅中國（2282）收報3.95元，跌2.95%；澳博（0880）收報2.7元，跌1.82%。

藍籌中以碧桂園服務（6098）表現最好，收報15.78元，升1.41%；波羅的海乾散貨運價指數8月份暴跌近50%，東方海外（0316）收報160元，大跌7.52%，為表現最差藍籌。

波司登（3998）控股股東折讓10.86%配股，收報4.05元，跌8.37%。

新股方面，百奧賽圖（2315） 今日首日掛牌，收報26元，較招股價升3.09%。

 

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