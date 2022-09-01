旭輝及碧桂園（2007）近期配股，以及雅居樂（3383）減持雅生活（3319）都屬於上述的類別，這些被歸類為「倖存者」及「邊緣人」都有更高抽水風險。但在市場情緒低迷下，即使公司有抽水的意願，亦非所有都能獲足額認購，雖然摩通認為短期尚有數家企業可能配股，但配股範圍或不會很寬。

該行又點名七隻內房潛在配股風險，撇除已配股的碧桂園及旭輝，其他被歸類為「倖存者」尚有遠洋（3377）、美的置業（3990）及新城發展（1030）﹔在2023年潛在債務違約風險高的「邊緣人」則有中駿（1966）、雅居樂（3383）、合景泰富（1813）及時代中國（1233）都具潛在配股風險。

物管股方面，由於股價表現弱勢，新股配發淡靜，雖然大多企業已刻意減少併購，藉此減少現金的需求，但配股風險仍然存在。因物管股與內房合併報表，是增加內房現金水平的方法﹔至於舊股配售的例子則有雅居樂減持雅生活，是內房最快方式將現金帶至上市公司層面。該行認為，被歸類為「倖存者」的物管存在配發新股風險，至於「邊緣人」的可能更大。

據摩通報告，該行將碧桂園服務（6098）、旭輝永升（1995）、新城悅（1755）列為「倖存者」﹔「邊緣人」則有雅生活及合景悠活（3913）。

雖然摩通指，具防守性的內房無籌資迫切性，但該行認為亦非無配股風險，因這些股份股價一直強勢，或接近歷史高位，故不會抹煞其配股可能，因配股可有助改善公司信貸指標，為買地和收併購提供更多空間。

其他報道

恒指9月開門黑 收市跌357點 科技股受壓 美團挫6%

迪士尼據報擬推類似亞馬遜Prime之會員服務 提供折扣優惠

樂華娛樂據報暫停香港IPO

法貿：放寬房地產貸款 助改善國內經濟

滬深三大指數午後向下 滬指連跌三日

李家超：「逆向隔離」安排獲得粵深兩地官員支持 港股現跌逾400點

8月澳門博彩收入按年瀉51%

香港中旅：香港業務見底回升 內地疫情多變9月需關閉部分園區

樂普生物擬發行4.15億A股 於上海科創板上市

恒指跌逾300點 國常會倡「一城一策」 內房有支持 中海外升3%冠藍籌

中壽母企前董事長王濱遭雙開 涉金融腐敗收受巨額財物等

Meta據報研究為FB、IG及Whatsapp增加更多付費功能

中國指數研究院︰首8個月僅10內房賣樓破千億

摩根大通預計會有更多內房通過配股集資

港元拆息個別發展 一個月HIBOR連升4日

日圓再創24年新低 每百日圓兌港元一度低見5.62算

中國8月財新製造業PMI49.5 遜預期

「泡沫預言家」Jeremy Grantham警告美股「超級泡沫」尚未破裂

萬科旗下萬物雲通過上市聆訊

美國禁止Nvidia及AMD向中國出口部分高級晶片

恒大地產：無法如期完成半年報披露