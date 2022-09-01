內房隱憂浪接浪，除中期績弱，摩根大通報告指出，旭輝（0884）績後即時配股，觸動投資者又再憂慮內房「抽水潮」。該行認為尚未「爆煲」的民企內房因仍在努力提高流動性，故有更強的配股動機。
旭輝及碧桂園（2007）近期配股，以及雅居樂（3383）減持雅生活（3319）都屬於上述的類別，這些被歸類為「倖存者」及「邊緣人」都有更高抽水風險。但在市場情緒低迷下，即使公司有抽水的意願，亦非所有都能獲足額認購，雖然摩通認為短期尚有數家企業可能配股，但配股範圍或不會很寬。
該行又點名七隻內房潛在配股風險，撇除已配股的碧桂園及旭輝，其他被歸類為「倖存者」尚有遠洋（3377）、美的置業（3990）及新城發展（1030）﹔在2023年潛在債務違約風險高的「邊緣人」則有中駿（1966）、雅居樂（3383）、合景泰富（1813）及時代中國（1233）都具潛在配股風險。
物管股方面，由於股價表現弱勢，新股配發淡靜，雖然大多企業已刻意減少併購，藉此減少現金的需求，但配股風險仍然存在。因物管股與內房合併報表，是增加內房現金水平的方法﹔至於舊股配售的例子則有雅居樂減持雅生活，是內房最快方式將現金帶至上市公司層面。該行認為，被歸類為「倖存者」的物管存在配發新股風險，至於「邊緣人」的可能更大。
據摩通報告，該行將碧桂園服務（6098）、旭輝永升（1995）、新城悅（1755）列為「倖存者」﹔「邊緣人」則有雅生活及合景悠活（3913）。
雖然摩通指，具防守性的內房無籌資迫切性，但該行認為亦非無配股風險，因這些股份股價一直強勢，或接近歷史高位，故不會抹煞其配股可能，因配股可有助改善公司信貸指標，為買地和收併購提供更多空間。
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