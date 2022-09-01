中資偉祿集團（1196）去年收購本地百貨公司先施百貨（0244）後，先施最新推出全新日式零售品牌「中村商店」，首間分店以「店中店」模式設於先施的西九龍中心分店，今日舉行開幕儀式。先施行政總裁蘇嬌華表示，將視乎今次新店的反應，再決定品牌的開店計劃及模式。
她表示，今次選址深水埗為民生區，考慮到人流情況等因素，希望接觸更廣闊的客戶群。現時先施在港共有四間百貨店，分別位於中環、旺角、深水埗及荃灣。
問及對本地零售的看法，蘇嬌華表示，一般而言秋季的零售市道會較好，雖然消費券有助零售市道，但仍需要等待通關以推動經濟，整體而言維持審慎態度。
除此之外，四洲集團（0374）主席戴德豐亦有出席開幕儀式，現場所見「中村商店」的佈置與四洲旗下店舖相似，亦有出售四洲的商品，發言人表示，戴德豐今次出席開幕儀式只屬朋友支持，未有回應四洲是否供應商或採購商。翻查資料，偉祿去年6月入主先施，主席林曉輝於2021年11月增持四洲，現持股為5.06%，先施行政總裁蘇嬌華為林曉輝妻子。
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