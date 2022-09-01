期內，淨收入9.35億元，按年下跌9.54%。非公認會計準則純利2.43億元，按年跌22.63%。

單計第二季，純利2830萬元，按年下跌65.07%，按季則扭虧為盈，第一季虧損為6752.4萬元。每股基本淨收益0.12元。非公認會計準則淨利潤1.1億元，去年同期為淨利潤1.83億元。

期內，淨收入4.5億元，按年下跌21.64%，按季下跌7.11%。廣告及營銷收入3.86億元，按年下降23%，該業務收入下降，主要由於新冠疫情在中國主要地區的再度爆發和防疫管控的措施，以及宏觀經濟不確定性因素對中國廣告行業產生的廣泛負面影響；增值服務收入6460萬元，下降10%，該業務收入下降，主要由於會員服務收入和遊戲相關服務收入的下降。

今年6月的月活躍用戶數5.82億，按年淨增約1600萬用戶。移動端用戶佔月活躍用戶數的95%。日均活躍用戶數2.52億，按年淨增約700萬用戶。

微博今日收報158.4港元，跌6.82%。

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