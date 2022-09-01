文章日期：2022年9月1日 18:31
小鵬汽車（9868）公布，8月交付9578輛智能車，按年增長33%。今年首八個月，累計交付9.01萬輛智能車，按年增長96%。
公司8月交付量包括5745輛小鵬智能轎跑P7、2678輛智能家轎P5，以及1155輛G3i和G3智能SUV。
小鵬汽車今日收報70.45元，跌4.41%。
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