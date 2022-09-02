個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.43%，折合報323.2元；阿里巴巴（9988）跌0.29%，折合報91.93元；美團（3690）跌0.65%，折合報177.53元；匯控（0005）跌1.17%，折合報47.69元；建行（0939）跌0.31%，折合報4.81元。

道期現跌0.104%；標期現跌0.08%；納期現跌0.01%。日股現跌0.13%，韓股現升0.13%，澳股現跌0.2%。

VIX指數隔晚跌1.19%或0.31點，報25.56點。

紐油現升1.27%或1.09美元，報87.71美元；布油現升1.16%或1.08美元，報93.44美元；金價現升0.04%或0.7美元，報1698.22美元；LME 銅期貨隔晚跌2.62%或204.5美元，報7597美元。美國10年期債息現跌0.05%或0.0019厘，報3.2514厘。

今日焦點股份可留意：

聯儲局結束針對匯控（0005）近十年執法令。

數碼通（0315）公布業績。

微泰醫療（2235）逾億股份獲批轉換成H股上市買賣，涉約8.7億元。

小鵬汽車（9868）8月交付智能車按年增長33%。

微博（9898）中期轉虧蝕3922萬美元，第二季純利按年跌66%。

新濠國際（0200）減持8500萬股新濠博亞，套現約1.53億美元。

蔚來（9866）8月交付1.07萬輛，升81.6％。

小米（1810）據報不會收購北汽（1958），軟件集成工程車10月完成。

先施（0244）推新日式零售品牌「中村商店」首間分店設於深水埗。

理想汽車（2015）8月交付汽車按月跌56%。

其他報道

聯儲局結束針對匯控近十年執法令

數據利好 道指升145點 觀望非農數據 納指5連跌